Martin Braithwaite (31 de ani) va pleca de la Barcelona în ultima zi a perioadei de mercato, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Afacerea este ”ca și făcută”, iar danezul ar urma să semneze un contract valabil până în 2025 cu rivala Barcelonei. Rămâne de văzut dacă gruparea de pe Camp Nou se va alege și cu o sumă de bani de pe urma acestui transfer sau a fost de acord să-l cedeze gratis pe Braithwaite.

Done Deal! Martin #Braithwaite to #Espanyol. Contract until 2025. #transfers https://t.co/yoPSOgavV8