Barcelona, TEREN MINAT! Situatia de la club e din ce in MAI TENSIONATA! Reactia unuia dintre CAPITANI la adresa unui ziarist care il apara pe Bartomeu: "Marioneta!"

Barcelona trece prin momente grele in acest sezon.

Dupa ghinionul accidentarilor lui Ousmane Dembele si Luis Suarez, situatia catalanilor merge din rau, in si mai rau. Recent, la un post de televiziune spaniola au fost dezvaluite informatii conform carora, presedintele, Josep-Maria Bartomeu a angajat o firma care se ocupa cu emiterea unor comunicate de opinie.

Firma angajata de club, I3 Ventures s-ar afla in spatele unor postari in care jucatorii, legendele Barcelonei dar si posibilii candidati la alegerile prezidentiale din 2021 sunt batjocoriti. Capitanii echipei, Leo Messi si Gerard Pique au fost printre personajele principale despre care firma a postat.

Presedintele clubului, Bartomeu, a dezmintit marti povestea, insa a confirmat ca i-a angajat pe cei de la I3 Ventures pentru a monitoriza reputatia clubului in diferite ramuri ale retelelor sociale.

In aceeasi zi, jurnalistul spaniol care sta in Barcelona, Marcal Lorente a postat pe Twitter un mesaj de sustinere la adresa conducerii catalanilor: "Cunosc mediul de la Barcelona de multi ani si intoleranta suporterilor. Din fericire, clubul devine din ce in ce mai putin manipulabil si mai inteligent si stie cum sa identifice perfect cine vrea sa ajunga la Barcelona pentru a se folosi in interesele lor media si politice."

Cel de-al doilea capitan al Barcelonei, Gerard Pique, cunoscut pentru modul vehement si radical in care isi expune parerile a reactionat imediat la postarea jurnalistului cu un singur mesaj: "Marioneta!"

Titella — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020