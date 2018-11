DUBLA LOVITURA pregatita de Real! Schema prin care "galacticii" vor sa-l transfere pe Mbappe: lovitura sub centura pentru PSG

Santiago Solari are doua victorii in primele doua meciuri la Real, dar nu este sigur de postul sau.

Florentino Perez cauta in continuare un antrenor, in conditiile in care Solari a fost prezentat doar ca un interimar. Potrivit Marca, Leonardo Jardim este antrenorul pe care Perez il vrea la Real dupa ce discutiile cu Martinez sau Conte nu au avut nicio finalitate.



Daca Jardim va ajunge la Real, venirea sa ar deschide drumul catre transferul mult visat de "galactici". Jardim este antrenorul care l-a lansat in fotbalul mare pe Mbappe, jucatorul devenit acum un star al fotbalului mondial la doar 19 ani.