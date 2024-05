Cu Mbappe OUT, PSG a "ochit" un jucător de 20 milioane de euro!

Potrivit arhicunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, PSG este aproape de a semna cu portarul Matvey Safonov de la Kuban Krasnodar. Safonov, în vârstă de 25 de ani, va fi adus pentru 20 de milioane de euro plus bonusuri, pentru a întări compartimentul defensiv al echipei.

???????????? Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign Russian GK Matvey Safonov from Krasnodar!

PSG believe he’s a huge talent and talks are at the final stages on €20m package, add-ons included.

There are still final details to clarify and then seal the deal. pic.twitter.com/dXkT1SSqn8