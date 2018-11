19:30 Arsenal - Liverpool, meciul weekend-ului! Juve, Barca si Bayern Munchen joaca azi

14:56

Arsenal - Liverpool, meciul weekendului



Cel mai tare meci al weekendului se joaca in aceasta seara, in Premier League. Arsenal si Liverpool se intalnesc pe Emirates, de la 19:30.



Arsenal e pe locul 5 in Anglia, la 4 puncte in spatele liderului.







In Italia, Fiorentina - Roma se joaca sambata, de la ora 19:00, iar liderul Juventus o intalneste pe teren propriu pe Cagliari, de la 21:30.







In Germania, Bayern Munchen a castigat teren in ultimele etape si ar putea urca pe primul loc in clasament weekendul acesta.







Bayern o intalneste pe Freiburg, azi, de la 16:30. Tot atunci se joaca si Wolfsburg - Borussia Dortmund.



Real Madrid - Valladolid se joaca azi, de la 17:15. Barcelona joaca in deplasare cu Rayo Vallecano, tot azi, de la 21:45.







In Franta, PSG e lider detasat, cu 12 victorii din tot atatea meciuri. Aseara, PSG a invins-o pe Lille cu 2-1.