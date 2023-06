„E ca și cum ți-ai deschide un restaurant, dar nu știi să gătești!” Un agent important pune sare și piper într-un comentariu despre Mbappe

Yvan Le Mee, agentul care îl are în portofoliu pe Ferland Mendy, a vorbit într-un interviu despre situația lui Kylian Mbappe și de ce fotbalistul francez nu a ajuns încă la Real Madrid, chiar dacă ambele părți și-au dorit asta.

Kylian Mbappe, telenovelă pe ruta Paris - Madrid. Doamna Mbappe e în rol principal

Întrebat de RMC Sports ce părere are despre faptul că Mbappe nu are un agent profesionist, însă o lasă pe mama sa să se ocupe de toate îndatoririle unui agent, Yvan Le Mee a răspuns că: „Nu e jobul ei și nu are capacitățile necesare să facă pașii corecți. Și eu am vrut să-mi deschid un restaurant, însă nu știu să gătesc. Așa că n-am făcut asta. Trebuie să fii realist și să faci doar lucrurile la care te pricepi.”

Mai mult, agentul francez crede că mutarea lui Kylian Mbappe la Real s-ar fi putut produce chiar în 2021 (înainte ca atacantul să semneze prelungirea înțelegerii cu PSG), dar mama sa nu a fost capabilă să poarte negocierile într-un mod care să mulțumească ambele părți.

„Când vorbești cu managerul unui club istoric de parcă ai vorbi cu o persoană pe care o cunoști de-o viață, nu te poți aștepta ca lucrurile să meargă așa cum ți-ai propus”, a adăugat Yvan Le Mee, subliniind faptul că Fayza Lamari (mama lui Mbappe) nu ar fi avut un comportament demn de poziția în care se afla și atitudinea sa ar fi reprezentat un punct important în eșecul semnării lui Kylian pe Santiago Bernabeu, în 2021.

„Mbappe este încă la PSG și e clar că nu este fericit acolo”

Mbappe mai are un an de contract cu formația de pe Parc des Princes, iar fotbalistul este dornic să-și ducă înțelegerea la capăt, urmând ca mai apoi să-și găsească o altă destinație. El a refuzat să-și mai extindă contractul pentru încă un an, ceea ce înseamnă că va putea liber de contract vara viitoare.

În același timp, șeicii vor să-l vândă pe Mbappe pentru a amortiza din pierderile financiare pe care ar urma să le sufere în cazul în care atacantul francez ar pleca din postura de jucător liber de contract, dar niciun club nu pare să-și permită serviciile lui Kylian, care are un salariu colosal și bonusuri pe măsură.

„Real Madrid nu îi poate plăti salariul, care e de 40 de milioane pe an plus bonusuri de încă 30 de milioane net. Karim Benzema câștiga 13 milioane pe sezon. Este o diferență uriașă”, a conchis Yvan Le Mee.

Articol scris de Antonio BLAGOCI