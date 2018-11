Cel mai scump tanar fotbalist din istorie! Iar recordul va fi greu de batut! Spaniolii au dezvaluit adevarata suma platita de Real pentru Vinicius

Real Madrid a platit 61 milioane euro pentru a-l transfera pe brazilianul Vinicius de la Flamengo Rio de Janeiro si nu 45 milioane, asa cum s-a anuntat initial, anunta presa spaniola.

Potrivit postului de radio Cadena Cope, pe langa clauza de reziliere a contractului lui Vinicius cu Flamengo, in valoare de 45 milioane euro, madrilenii au mai platit 8 milioane euro intermediarilor si alte 8 milioane familiei jucatorului, suma totala ajungand astfel la 61 milioane euro.

Aceeasi sursa precizeaza ca Vinicius a avut un preacord cu FC Barcelona, inainte de a semna cu Real Madrid. Jucatorul fusese contactat de reprezentantul clubului catalan in America de Sud, dupa ce s-a facut remarcat la Mondialul Under-17 din India. In ciuda acestui acord initial, operatiunea nu s-a materializat, iar Real Madrid si-a putut asigura in final serviciile extremei braziliene, pentru suma mentionata.

Ignorat de fostul antrenor Julen Lopetegui, care l-a utilizat doar 12 minute, Vinicius a fost titular la Real Madrid in meciul din Cupa Spaniei cu Melilla, primul cu Santiago Scolari la conducerea tehnica, brazilianul avand o evolutie foarte buna.