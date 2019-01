BREAKING NEWS | Henry e OUT de la AS Monaco, inlocuitorul si-a dat acordul! Surpriza uriasa: cine vine la fosta campioana a Frantei

Thierry Henry a fost suspendat de catre Monaco si va parasi echipa.

Legenda fotbalului francez, Thierry Henry, si-a incheiat dupa doar 3 luni primul mandat de antrenor principala - echipa la care a crescut ca fotbalist, AS Monaco, a decis sa-l dea afara dupa ce Henry a pierdut vestiarul campioanei din urma cu 2 ani.

AS Monaco este doar pe locul 19 in Ligue 1, loc retrogradabil, si a pierdut cu 5-1 pe propriul teren in ultima etapa, fiind apoi eliminata si din Cupa Frantei. AS Monaco a anuntat ca l-a suspendat pe Henry iar inlocuitorul deja a fost stabilit: Leonardo Jardim!

RMC anunta ca s-a ajuns la un acord de principiu intre Jardim si AS Monaco iar fostul antrenor va reveni pe banca. Jardim este antrenorul cu care Monaco a castigat titlul in 2016.