Barcelona l-ar putea lua pe Donnarumma gratis! Mino Raiola, dispus sa isi duca jucatorul pe Camp Nou! Ce conditii le-a pus sefilor de la Milan

Mino Raiola pregateste o noua lovitura pe piata transferurilor.

Duelul cu Atalanta, de duminica, din ultima etapa este decisiv pentru AC Milan. Echipa lui Stefano Pioli este pe locul 3 in Serie A, cu 76 de puncte, dar in spate se afla Napoli, cu acelasi numar de puncte, si Juventus, cu 75 de puncte. Astfel, lupta pentru locurile 3 si 4, care duc in grupele Champions League, va fi incinsa.

De un loc in cea mai importanta competitie europeana depinde si viitorul lui Donnarumma. Portarul nu si-a prelungit intelegerea cu AC Milan, care expira peste doua luni. Potrivit AS, Mino Raiola il va propune la Barcelona daca Zlatan si coechipierii sai nu vor evolua in Champions League sezonul viitor.

Laporta ar fi incantat ca nu va trebui sa plateasca o suma de transfer pe Donnarumma. Situatia financiara in care se afla Barcelona nu ii permite sa arunce cu milioanele de euro. De altfel, cei doi jucatori cu care se presupune ca s-a inteles verbal, Eric Garcia si Kun Aguero, vor veni pe Camp Nou liberi de contract.