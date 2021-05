Se incheie "era" Messi la Barcelona?! Starul catalanilor, trimis in vacanta inainte de ultimul meci din La Liga

Messi nu va juca in ultima etapa cu Eibar.

Sezonul lui Messi s-a incheiat in La Liga. Starul argentinian nu a participat vineri la antrenamentul premergator meciului cu Eibar, potrivit Mundo Deportivo. Ronald Koeman si-a invoit capitanul si l-a lasat sa plece in vacanta mai devreme.

Ultimul meci cu Eibar este fara miza pentru Barcelona, catalanii terminand pe locul 3 in campionat. Echipa antrenata de Koeman a pierdut sansa la titlu in ultimele doua etape, cand a remizat cu Levante, 3-3, si a pierdut cu Celta Vigo pe Camp Nou, 1-2.

In ciuda faptului ca Barcelona a ratat campionatul si a ajuns doar in optimile Champions League, cifrele lui Messi au fost senzationale si in acest sezon. Argentinianul a iesit golgeter in La Liga, cu 30 de goluri, reusind si 11 pase decisive, iar in Liga Campionilor a marcat 5 goluri in 6 aparitii.

Laporta inca nu a reusit sa il convinga pe Messi sa semneze prelungirea contractului. Infrangerea cu Celta, 1-2, ar putea fi ultimul meci pe care multiplul castigator al Balonului de Aur l-a jucat in tricoul Barcelonei.