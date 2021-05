Laporta insista pentru antrenorul care a distrus-o pe Barcelona! Hansi Flick, favorit ca inlocuitor al lui Koeman

Din articol Revolutie la Barcelona

Laporta s-a decis. Hansi Flick este tinta numarul 1 pentru banca tehnica a catalanilor.

FC Barcelona si Ronald Koeman se vor desparti, cel mai probabil, la finalul acestui sezon. Laporta cauta solutii pentru banca echipei sale, iar principala varianta este Hansi Flick, potrivit RAC1.

Sursa citata scrie ca Joan Laporta si Hansi Flick, antrenor ce se va desparti de Bayern Munchen la finalul acestiui sezon, ar negocia. Desi Flick era numit de toata lumea drept inlocuitorul lui Low la carma nationalei Germaniei, acesta nu a semnat inca nimic, astfel ca o eventuala intelegere cu Barcelona este plauzibila.

In luna august, Flick o conducea pe Bayern spre o victorie istorica, 8-2 impotriva Barcelonei, in sferturile Champions League. Aceasta infrangere este printre cele mai aspre din istoria clubului catalan si putea duce, vara trecuta, chiar la plecarea lui Messi.

Joan Laporta si-a stabilit deja prioritatile pentru perioada de mercato din vara si se anunta o intreaga revolutie in lotul catalanilor. Presedintele are in plan mai multe plecari importante de la club, insa are si cativa jucatori de 'neatins', anunta cotidianul SPORT.

Sunt opt jucatori considerati netransferabili: Ter Stegen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Ansu si Leo Messi. Starul argentinian ramane liber de contract in vara, insa sefii de pe Camp Nou se lupta sa gaseasca o propunere de prelungire pe care sa nu o poata refuza. (DETALII AICI)