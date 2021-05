Fanii lui AC Milan s-au saturat si nu-l mai vor pe Donnarumma in poarta! Tatarusanu, cerut titular dupa ce italianul refuza sa-si prelungeasca contractul

Contractul lui Donnarumma cu Milan expira la finalul acestui sezon.

Problemele pe care le intampina Milanul in negocierea noului contract cu portarul italian nu sunt noi, ele dateaza inca din iarna, atunci cand agentul fotbalistului, Mino Raiola, si-a facut intentiile clare si a anuntat ca are o multime de variante in cazul in care clubul nu ii va satisface pretentiile jucatorului sau.

Fanii nu au ramas impasibili, iar un grup de ultrasi s-a dus la Milanello, baza de antrenament a echipei, si au dorit sa discute cu portarul, care, initial a refuzat, insa, in cele din urma a vorbit cu acestia. Sky Sports scrie ca au fost aruncate "vorbe grele", iar ultrasii i-au cerut lui Donnarumma sa nu intre pe teren in urmatorul meci al lui AC Milan, cel cu Juventus, in cazul in care portarul nu isi va prelungi contractul.



Gestul fanilor vine dupa ce presa din Italia a scris despre interesul rivalei Juventus pentru Donnarumma. Potrivit Corriere dello Sport, "Batrana Doamna" i-a facut o oferta de 10 milioane de euro anual portarului, mult peste cele 6 milioane pe care le castiga in acest moment, dar si cu doua milioane mai mult decat sunt pregatiti cei de la AC Milan sa-i ofere portarului pentru a-si prelungi intelegerea scadenta in aceasta vara.

De o eventuala absenta a lui Donnarumma din lotul lui AC Milan ar putea profita Ciprian Tatarusanu, a doua varianta de goalkeeper a lui AC Milan. Romanul a fost folosit in doar cinci partide in acest sezon - doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si una in Serie A. Totusi, sursa citata scrie ca dorinta ultrasilor nu are sanse de reusita: "Nu va fi niciodata acceptata o astfel de solicitare nici de catre club, nici de catre jucator".