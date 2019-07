Doi jucatori pot pleca la pachet de la Real Madrid! Oferta de 60 de milioane de euro din Premier League

Doi jucatori pot pleca de la Real Madrid.

Operatiunea plecarilor de la Real Madrid continua. Arsenal vrea cu orice pret sa ii transfere pe Mariano Diaz si Lucas Vazquez si ofera 60 de milioane de euro in schimbul celor doi jucatori. Unai Emery, antrenorul echipei londoneze il vrea cu orice pret pe Mariano Diaz, dar si Lucas Vazquez a intrat in vederile lui Arsenal. Formatia din Premier League ofera 40 de milioane de euro pentru Lucas Vazquez si 20 de milioane pentru Mariano Diaz, anunta Mundo Deportivo.

Lucas Vazquez (28 ani) a venit in 2015 la Real Madrid de la Espanyol in schimbul a 1 milion de euro si este evaluat la 25 de milioane de euro in acest moment, in schimb ce Mariano Diaz este evaluat la 20 de milioane de euro si a evoluat pentru Real Madrid in 2017, dupa care a fost cumparat de Lyon in 2017 in schimbul a 8 milioane de euro, dar datorita evolutiilor foarte bune pe care le-a avut in Franta, Real Madrid l-a cumparat in 2018 inapoi, in schimbul a 21,5 milioane de euro.