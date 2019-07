Destinatie SURPRIZA pentru pustiul magic Odegaard! Unde l-a trimis Real Madrid: totul e oficial

Imprumutat in ultimii doi ani in Olanda, la Heerenveen si Vitesse, Odegaard va juca in La Liga in noul sezon.

Norvegianul de 20 de ani a fost imprumutat de Madrid la Real Sociedad pentru un sezon.

Odegaard vine dupa cel mai bun an din cariera la nivel de seniori. A prins 31 de meciuri in Eredivisie, a marcat de 8 ori si a pasat decisiv de alte 11. Odegaard inca nu e in planurile lui Zidane la Real, dar Zizou a insistat sa-l aiba aproape pentru a-i verifica progresul. Odegaard si Zidane au lucrat impreuna la echipa secunda a lui Real.