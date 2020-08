Dezvaluirile unui fost jucator de la Barcelona despre Koeman: "Nu mi-a oferit absolut nimic. Nu eram fericit"

Dupa umilinta din Champions League, 2-8 contra lui Bayern Munchen, Barcelona a facut schimbari in interiorul clubului.

Ronald Koeman a fost numit antrenor principal la gruparea blaugrana in locul lui Setien.

Gerard Deulofeu, produs al academiei La Masia, a vorbit despre perioada cand a fost antrenat de olandez la Everton, in sezonul 2016-2017. Actualul jucator de la Watford a dezvaluit ca nu a avut o relatie pre bun cu Koeman.

"Nu prea am ce sa va spun despre experienta mea personala cu Koeman. Nu mi-a oferit absolut nimic. Nu eram fericit, am cerut sa plec si am mers la AC Milan. Vom vedea ce va face pe Camp Nou.

Adevarul este ca situatia de la Barcelona nu prea ma interesează. Acolo nu exista rabdare cu jucatorii din La Masia. Daca le dai tinerilor timp, vor invata stilul primei echipe. Multi am ajuns de acolo, dar nu a existat rabdare", a declarat Deulofeu pentru Marca.

Koeman a antrenat la Everton in parioada iunie 2016 - octombrie 2017, iar Deolofeu nu a fost pe placul sau. El a jucat doar in 13 partide, iar in urmatorea perioada de transferuri a cerut sa fie lasat sub forma de imprumut la AC Milan.