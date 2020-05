Mesajul lui Ronald Koeman dupa infarctul pe care l-a suferit duminica seara

Fostul fundas olandez, Ronald Koeman, a fost operat duminica seara dupa ce a suferit o criza cardiaca.

Selectionerul nationalei olandeze a fost transportat duminica seara de urgenta la spital dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au operat imediat, interventia chirurgicala a decurs bine, iar astazi a fost externat.

„Dupa o astfel de experienta realizezi cu adevarat ce este important in viata. A fost extraordinar pentru mine sa vad cati oameni s-au interesat de starea mea. Am primit multe mesaje de sustinere: de la oameni cunoscuti din fotbal, de la cluburi, dar si de la straini. Aceste lucruri mi-au imbunatatit starea de spirit, iar pentru asta le multumesc tuturor. In prezent ma simt extraordinar. Voi fi pregatit cu multa energie atunci cand se va relua fotbalul. Ne vedem curand", a scris olandezul pe contul sau de Twitter.

Koeman a marcat pentru Olanda 14 goluri in 78 de meciuri, iar din 2018 a devenit antrenorul tarii sale.