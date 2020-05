Ronald Koeman povesteste cum a ajuns sa faca infarct: "Am inceput sa transpir si m-am albit la fata!" 

Selectionerul Olandei a socat pe toata lumea la aflarea vestii ca a suferit un infarct pe 3 mai.

Ronald Koeman (57 ani) a vorbit despre infarctul pe care l-a suferit pe 3 mai si a povestit care a fost motivul care i-ar fi provocat criza cardiaca.

Koeman a plecat sa se plimbe cu bicicleta, lucru pe care obisnuia sa il faca, insa plimbarea s-a transformat intr-o cursa de 96 de kilometri alaturi de un prieten.

"Am calatorit 96 de kilometri cu bicicleta alaturi de un prieten si m-am intors acasa terminat. Dintr-o data, am avut dureri in zona pieptului, am inceput sa transpir si m-am albit la fata. Sansa mea a fost ca sotia a sunat imediat la 112, salvarea a venit rapid si am ajuns la spital", a declarat Koeman pentru RTL4.

Selectionerul Olandei a fost supus unui cateterism caridac unde i s-au montat doua stenturi pentru a se elibera arterele infundate, iar acum se afla in stare stabila si in siguranta.