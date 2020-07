Se anunta plecarea lui Setien de la Barcelona? Ronald Koeman si-a luat casa in capitala Cataloniei 

Barcelona nu inregistreaza rezultatele dorite cu Quique Setien pe banca tehnica.

In ultimele doua meciuri, catalanii au obtinut doua rezultate de egalitate si i-au dat sansa lui Real Madrid sa se distanteze la 4 puncte in clasamentul din La Liga.

Fostul castigator al Ligii Campionilor cu gruparea blaugrana a fost surprins de presa din Spania cand se muta in Barcelona, intr-o casa noua.

Legendarul fundas olandez a declarat luna trecuta ca a fost ofertat de Barcelona, dar a refuzat, deoarece doreste sa antreneze nationala Olandei la Campionatul European.

"Am primit un telefon de la Barcelona, dar am dorit sa ma tin de cuvant si sa antrenez Olanda la Campionatul European. Am posibilitatea sa plec dupa turneu, dar acum nu ma gandesc la asta. Toata lumea stie ca este visul meu sa antrenez Barcelona si sper sa mai am o sansa in viitor", a declarat olandezul in acel moment pentru Catalunya Radio.

Setient a fost aspru criticat dupa ultimele rezultate, iar presa catalana sustine ca ar fi pierdut vestiarul echipei.