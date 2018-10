DEZVALUIRE BOMBA! Messi a fost foarte aproape sa semneze cu o rivala a Barcelonei in 2005: Mutarea care putea schimba istoria fotbalului

Un detaliu incredibil din cariera lui Lionel Messi a iesit la iveala.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Barcelona joaca impotriva celor de la Tottenham miercuri, de la ora 22:00, iar Mauricio Pochettino, tehnicianul englezilor a dezvaluit un lucru interesant despre Lionel Messi.

Messi, care a jucat toata cariera sa la Barcelona, a fost aproape sa plece de pe Camp Nou in 2005.

Argentinianul a fost foarte aproape de a pleca de la echipa catalana, inainte sa impresioneze in presezon.

"Am inceput sa aud despre el atunci cand eram la Espanyol. Un tip mic care juca la academia Barcelonei. A ajuns acolo cand avea 13 ani, venind in Argentina in Barcelona. Apoi, am auzit ca era foarte aproape de a semna cu Espanyol, foarte aproape, in sezonul in care Barcelona a jucat impotriva Juventusului lui Fabio Capello in Cupa Joan Gamper. Pentru ca s-a descurcat fantastic in acea competitie, Capello l-a laudat, iar ceilalti au intors decizia si l-au pastrat pe Messi la Barcelona", a povestit Pochettino.

Antrenorul celor de la Tottenham a adaugat ca decizia de a nu-l include pe Messi in lotul Barcelonei in acel meci din Cupa Gamper putea schimba istoria fotbalului.

"Poate ca el ar fi devenit starul fotbalului mondial la Espanyol si Espanyol ar fi fost Barcelona de astazi. Am fi fost coechipieri si poate as fi fost si azi la Espanyol, antrenandu-l pe el", a spus Pochettino.