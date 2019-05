Messi nu trece clasa cu prestatia de pe Anfield! Ce nota a primit starul Barcelonei! Cine a fost omul meciului

L'Equipe le-a dat note jucatorilor care au intrat pe teren in confruntarea Liverpool - Barcelona.

Barcelona a fost eliminata surprinzator din UEFA Champions League, dupa ce elevii lui Ernesto Valverde nu le-au putut tine piept englezilor. Echipa antrenata de Jurgen Klopp s-a dezlantuit si a castigat cu 4-0 meciul retur. Astfel, Liverpool si-a asigurat prezenta in finala UCL si in acest an.

Prestatia slaba a jucatorilor catalani a fost criticata dur. Cei de la L'Equipe au fost nemilosi si au dat de pamant cu elevii lui Valverde.

Lionel Messi a primit nota 3, in timp ce Suarez, Coutinho si Jordi Alba au fost notati cu 2.

Francezii l-au desemnat omul meciului pe Alexander-Arnold, caruia i-au dat nota 9.

Notele Barcelonei:

Ter Stegen 4

Roberto 4

Pique 3

Lenglet 3

Alba 2

Busquets 4

Vidal 6

Rakitic 3

Messi 3

Suarez 2

Coutinho 2

Notele celor de la Liverpool:

Alisson 8

Alexander-Arnold 9

Matip 7

Van Dijk 6

Robertson 5, înlocuit de Wijnaldum (46') 8

Fabinho 8

Henderson 7

Milner 7

Shaqiri 5

Origi 8

Mane 8