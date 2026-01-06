Englezii au analizat în detaliu lotul lui Tottenham la începutul acestui an și au ajuns la concluzia că Radu Drăgușin, revenit recent după o accidentare de lungă durată, nu mai are viitor sub comanda lui Thomas Frank, fiind propus pentru o vânzare definitivă sau un împrumut încă din această iarnă.



Startul anului 2026 se anunță unul agitat pentru Tottenham Hotspur, club aflat într-un proces amplu de reconstrucție sub patronajul familiei Lewis. Cu o nevoie acută de a îmbunătăți lotul în această fereastră de mercato, londonezii sunt gata să renunțe la mai mulți jucători importanți, iar printre numele vehiculate pe lista plecărilor se numără și cel al internaționalului român Radu Drăgușin.



Fundașul central în vârstă de 23 de ani trece printr-o perioadă complicată la Londra. Cotat în prezent la 22 de milioane de euro, în scădere față de maximul atins în trecut, Drăgușin a bifat o singură apariție în actualul sezon de Premier League (2025/2026), fără a fi titularizat vreun minut. Situația sa este cauzată de problemele medicale care l-au ținut departe de gazon o lungă perioadă.



Sam Tabuteau, jurnalist la Standard Sport, a realizat o analiză dură a efectivului condus de Thomas Frank și a pus eticheta „DE VÂNZARE” în dreptul stoperului român, subliniind incertitudinea care planează asupra carierei sale la Tottenham.



„Abia revenit după o pauză lungă cauzată de o accidentare, Drăgușin ar putea pleca în această lună. Rămâne de văzut dacă va fi vorba de un împrumut sau de o mutare permanentă, Frank nedorind să clarifice dacă jucătorul mai are un viitor la club. Vinde”, a notat sursa citată.



Lista neagră a englezilor



Drăgușin nu este singurul nume greu de care Tottenham ar trebui să se lipsească, în viziunea presei britanice. Analiza celor de la Standard Sport sugerează o curățenie generală în defensivă. Pe lângă român, pe lista celor care ar trebui vânduți se află și campionul mondial Cristian Romero, despre care jurnaliștii scriu că „dezamăgește echipa prea des”, dar și portarul Guglielmo Vicario sau fundașul spaniol Pedro Porro, criticat pentru fragilitatea defensivă.



În schimb, englezii insistă că Spurs trebuie să facă tot posibilul pentru a-l păstra pe olandezul Micky van de Ven, considerat unul dintre puținii jucători din lot cu potențial de clasă mondială.



După Radu Drăgușin stau la pândă mai multe cluburi din Serie A. Zvonurile recente indică un interes din partea celor de la Napoli, cotați cu cele mai mari șanse pentru un eventual transfer, urmați de AS Roma și chiar Inter Milano.

