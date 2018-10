Neymar a vorbit deschis despre viitorul sau la PSG! Ce a spus despre Barcelona si Messi

Neymar a vorbit despre viitorul sau inaintea partidei cu Steaua Rosie din UEFA Champions League.



Neymar nu are niciun gand sa plece de la Paris. Cel putin deocamdata.

"Intotdeauna m-am simtit bine aici la Paris. Nu s-a schimbat nimic. Sunt fericit pe teren si incerc sa-mi imbunatatesc jocul si sa dau tot ce am mai bun pentru a-mi ajuta echipa. Tuchel este un antrenor tanar, dar stie ce are de facut si unde vrea sa ajunga. Sper sa ne conduca spre trofeul Ligii Campionilor", a declarat Neymar la conferinta de presa.

Neymar a vorbit si despre rolul sau la PSG si a facut o comparatie cu ce se intampla la Barcelona.

"Joc la fel ca la Santos si la Barcelona. La Barca jucam mai vertical, pentru ca Messi juca mai mult in centru si in banda. La PSG joc un pic diferit. Imi place sa joc si in centru si in banda, imi plac ambele pozitii", a mai precizat starul brazilian.

PSG va juca miercuri, ora 19:00, pe teren propriu contra Stelei Rosii Belgrad in etapa a doua din UEFA Champions League. PSG are nevoie de victorie dupa ce a pierdut primul meci, scor 2-3 cu Liverpool.