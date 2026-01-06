NEWS ALERT E gata! Andrei Coubiș semnează în Superligă

E gata! Andrei Coubiș semnează &icirc;n Superligă Superliga
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, este foarte aproape de o mutare în Superliga. 

Universitatea ClujSampdoriaandrei coubis
În vară, fundașul român născut în Italia a fost aproape de un transfer la Dinamo, dar a ales, în cele din urmă, un transfer în Serie B, la Sampdoria, unde nu a bifat niciun minut.

Andrei Coubiș va semna cu Universitatea Cluj

Coubiș a vrut să rămână în Italia, iar acum este foarte aproape de a ajunge la Universitatea Cluj, echipă cu pretenții la play-off. 

Mutarea este ca și făcută, iar Coubiș va fi prezentat la Universitatea Cluj în cursul zilei de marți, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Cel mai probabil, Cristiano Bergodi a fost cel care l-a convins pe fundaș să semneze cu ardelenii.

Deși transferul său la Sampdoria ar fi urmat să devină definitiv în februarie, Coubiș nu va mai continua la clubul din Serie B. Împrumutul său se va încheia prematur.

Crescut în academia lui AC Milan, Coubiș are o înălțime de 1,89 metri și poate evolua și ca fundaș dreapta. Este cotat la 100.000 de euro pe Transfermarkt și mai are contract cu „rossonerii” până în iunie 2027.

