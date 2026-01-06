În vară, fundașul român născut în Italia a fost aproape de un transfer la Dinamo, dar a ales, în cele din urmă, un transfer în Serie B, la Sampdoria, unde nu a bifat niciun minut.



Andrei Coubiș va semna cu Universitatea Cluj



Coubiș a vrut să rămână în Italia, iar acum este foarte aproape de a ajunge la Universitatea Cluj, echipă cu pretenții la play-off.



Mutarea este ca și făcută, iar Coubiș va fi prezentat la Universitatea Cluj în cursul zilei de marți, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Cel mai probabil, Cristiano Bergodi a fost cel care l-a convins pe fundaș să semneze cu ardelenii.

