"Messi-dependenta" Statistici INCREDIBILE | Cifrele Barcelonei cu si fara argentinian pe teren! "Nu e posibil!"

Bacelona a facut egal, 1-1 cu Atletic Bilbao.

Valverde a decis sa-l lase pe banca pe Lionel Messi pe banca, aceasta mutare facand parte din strategia de rotatie pe care a implementat-o in acest sezon.

Barcelona a inceput sa arate bine abia cand argentinianul a intrat in teren, in a doua repriza, iar dependenta echipei catalane de Messi este enorma.

"Nu putem sa contam pe Messi sa rezolve toate lucrurile", a spus Luis Suarez, cu sinceritate, la finalul partidei.

"Nu e posibil ca Barcelona sa depinda de un singur jucator", a fost si declaratia lui Messi dupa meciul cu Bilbao.

Iar statisticile arata ca Barcelona este mai slaba fara starul argentinian.

Numarul infrangerilor creste, iar cel al victoriilor scade atunci cand Messi este lasat pe banca.

Cu el in teren, Barcelona a castigat 70,7% dintre meciuri, in timp ce fara el, procentajul scade la 65,1%.

In tricoul Barcelonei, Lionel Messi a jucat 646 partide, a marcat 560 de goluri, a ajutat la marcarea altor 216 si a castigat 33 de titluri.

Barcelona cu argentinianul in teren a castigat 4 trofee Champions League, 9 titluri in La Liga, 6 trofee in Cupa Regelui, 3 trofee la Mondialul Cluburilor, 3 Supercupe ale Europei si 8 Supercupe ale Spaniei.