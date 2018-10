N-o sa ghicesti niciodata cine e cel mai BUN marcator din Europa! Are 35 de ani si se uita de sus la Messi, Mbappe si Ronaldo!

La 35 de ani, scotianul Stephen Dobbie traieste momentul carierei.

A marcat 21 de goluri in 14 meciuri pentru echipa sa de club, Queen of the South, prima din liga a doua scotiana. Cu o medie de 1,62 de reusite pe partida, Dobbie se uita de sus la marii marcatori din Europa, Messi, Lewandowski, Mbappe sau Ronaldo.

Acest clasament il face mandru pe Dobbie, care nu poate concura insa cu vedetele marilor cluburi europene in clasamentul pentru Gheata de Aur. In calculul clasamentului se ia in considerare valoarea ligii din care jucatorul face parte, astfel ca Dobbie nu are nicio sansa.

Cifrele urmatoare raman insa de pus in rama in colectia personala a jucatorului care a trecut in cariera sa pe la Blackpool, Brighton, Crystal Palace, Fleetwood Town si Bolton Wanderers.

Dobbie - 1.62

Mbappe - 1.25

Lewandowski - 1.14

Messi - 1

Hazard - 0.88

Aguero - 0.75

Ronaldo - 0.43



Trying to work out how many goals Stephen Dobbie will score this season if he keeps up his early season form. #TalkDobbieToMe pic.twitter.com/TtjlV5wmjk

This season, who is Europe's most prolific goalscorer with a strike rate of 1.62 goals per game this?

Messi? Lewandowski? Mbappe?

No, it's Queen of the South's Stephen Dobbie!

➡️ https://t.co/3molGVQ42n pic.twitter.com/PIJBLD0LIQ