Semnal de ALARMA tras de Messi dupa al 3-lea pas gresit al Barcei! Si-a criticat public colegii: "NU avem voie sa se intample asta!"

Barcelona 1-1 Athletic Bilbao / Barca trece printr-o perioada dificila.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Barcelona s-a incurcat pentru a 3-a oara consecutiv in La Liga, 1-1 cu Athletic Bilbao. Messi a intrat pe teren in repriza secunda si a creat faza golului egalizator.

"Am venit dupa un sezon in care era foarte dificil sa primim gol si acum, cu minim efort, incasam cu usurinta. Vom incerca sa imbunatatim acest aspect, sa fim mai puternici defensiv, sa nu mai primim gol in fiecare meci" a spus Leo Messi dupa partida.

Capitanul Barcei a inceput partida ca rezerva si a schimbat total jocul Barcei dupa intrarea pe teren. Messi a tras un semnal de alarma dupa meci: "Avem un lot capabil sa alcatuiasca o echipa grozava, o echipa puternica ce nu ar trebui sa depinda de nimeni, echipa are suficienti jucatori de calitate pentru a nu depinde doar de unul singur.



Este pacat de aceste rezultate, dar trebuie sa ramanem calmi si sa constientizam ca sezonul este lung" a mai spus Messi. Acesta a avut o noua reactie nervoasa dupa partida cand a protestat anumite decizii, fortandu-l pe arbitru sa-i acorde cartonas galben!

Barcelona joaca saptamana viitoare in UEFA Champions League cu Tottenham.