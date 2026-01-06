Italia - România 35-34! „Tricolorii”, aproape de un rezultat mare

Cu acest prilej, Italia a câştigat Trofeul Fiuli Venezia Giulia, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei italiene.

Pentru echipa antrenată de George Buricea au marcat Daniel Stanciuc 9 goluri, Cristian Ghiţă 6, Călin Dedu 6, Andrei Buzle 3, Andras Szasz 3, Denis Veres 2, Ionuţ Nistor-Ioniţă 2, Sorin Grigore 2, Alexandru Andrei 1.

De la italieni s-au remarcat Simone Mengon, cu 7 goluri, Christian Manojlovic (SCM Timişoara), Mikael Helmersson, Tommaso Romei, cu câte 5 goluri.

Ambele echipe se pregătesc pentru Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia.

La turneul final, România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) şi Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

Italia va juca în Grupa F, în care le va înfrunta pe rând pe Islanda (16 ianuarie), Ungaria (18 ianuarie) şi Polonia (20 ianuarie), toate la Kristianstad (Suedia).

România va mai disputa două partide de pregătire, cu Ungaria, pe 9 şi 10 ianuarie, ambele în deplasare.

Agerpres

