Al-Nassr se află pe locul doi în Saudi Pro League și este la un sigur punct de Al-Hilal, aflată pe prima poziție.

Cristiano Ronaldo este golgheterul lui Al-Nassr, alături de Joao Felix, ambii având câte 13 reușite.



Cristiano Ronaldo vrea un jucător de la Real Madrid



Starul lusitan își dorește titlul în acest sezon și vrea întăriri la echipă, pentru a avea șanse cât mai mari în fața rivalelor.

Conform Fichajes, Cristiano Ronaldo ar vrea ca Al-Nassr să îl aducă pe Antonio Rudiger de la Real Madrid, care a intrat în ultimele șase luni de contract.

Formația din zona arabă îi monitorizează situația germanului și îl consideră o variantă pentru îmbunătățirea apărării.

Fundașul german are 164 de meciuri în tricoul lui Real Madrid, unde a reușit să înscrie șapte goluri și să ofere patru pase decisive.

12 milioane de euro este cota lui Antonio Rudiger, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.

