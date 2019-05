Messi A DISPARUT din nou! Statistica NEAGRA pentru argentinian pe Anfield: "A fost spectator"

Barcelona a oferit cel mai mare soc al acestei campanii din UEFA Champions League.

Echipa catalana a pornit cu un avantaj urias inaintea returului de pe Anfield cu Liverpool, 3-0 obtinut pe Camp Nou, si a pierdut calificarea in finala de la Madrid a UEFA Champions League.

Elevii lui Jurgen Klopp au reusit ceea ce parea imposibil si i-au dat patru goluri Barcei.

Lionel Messi, cel de la care toata lumea astepta o magie, asa cum a obisnuit sa ofere de fiecare data, a fost aproape inexistent pe Anfield. Marca a publicat statistica paselor si mingiilor pierdute de starul argentinian, iar aceasta vorbeste de la sine.

In returul de marti seara, Messi nu a mai putut-o salva pe Barca, iar Liverpool a devenit noua AS Roma, in timp ce Anfield s-a transformat in Olympico pentru echipa lui Valverde.

Evolutia lui Lionel Messi a fost una total sub asteptari, atat in ceea ce priveste spectacolul oferit, cat si in ceea ce priveste statistica sa. Messi nu a amenintat in niciun fel adversarul, asa cum obisnuieste si nu a avut o contributie decisiva nici din punct de vedere ofensiv, nici defensiv.

Datele arata un meci aproape nul pentru argentinian. Acesta a reusit doar 35 de pase bune si sase gresite, un numar mult sub media obisnuita a sa. Mai mult, Messi a pierdut mingea de 17 ori si a recuperat-o de doar doua ori pe cont propriu.

"In acest fel, Messi adauga in portofoliul sau un nou meci ca spectator", au notat spaniolii de la Marca.

Lionel Messi nu a mai inscris intr-o semifinala din UEFA Champions League din sezonul 2010/2011, cand inscria pe Santiago Bernabeu.