”Ne-a luat prin surprindere şi am făcut ce trebuia să facem: am spus că este jucător al echipei Atletico Madrid şi că nu am primit nicio ofertă de la nimeni şi că, chiar dacă ar exista oferte, nu vrem să-l vindem”, a declarat Cerezo pentru RNE.

Atletico Madrid nu vrea să-l vândă pe Julian Alvarez

Între timp, Lamine Yamal, starul Barcelonei, a comentat controversa din jurul posibilului transfer a atacantului argentinian în cadrul programului radio SER ”El Larguero”, subliniind că ”dacă va veni” la Barca, îl vor primi ”cu braţele deschise” şi că ”dacă aş fi în locul lui, aş face-o”.

Deocamdată, FC Barcelona, Real Madrid şi Arsenal şi-au manifestat interesul pentru transferul atacantului, care are contract cu Atletico Madrid până pe 30 iunie 2030 şi o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro.

Atletico Madrid a anunţat că va depune o plângere la FIFA împotriva Barcelonei pentru că a negociat cu atacantul argentinian ”în timp ce era sub contract în perioada protejată”, potrivit directorului general al clubului, Miguel Angel Gil Marin, într-o declaraţie pentru EFE, citată de Agerpres.

Alvarez joacă pentru ”Rojiblancos” din 2024 şi a impresionat în special în Liga Campionilor în sezonul trecut, cu 10 goluri şi patru pase decisive.

El a strâns 106 meciuri în toate competiţiile şi 49 de goluri, dintre care 29 jocuri şi 8 goluri în ultimul sezon din La Liga.