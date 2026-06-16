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Real Madrid a transferat deja patru jucători, pe lângă antrenorul Jose Mourinho în funcția de antrenor principal. Konaté, Dumfries, Bernardo Silva și Cucurella sunt mutările făcute de club, deși doar acordul cu internaționalul spaniol a fost anunțat oficial.

Real Madrid continuă campania de transferuri

Real Madrid nu se oprește aici și continuă să caute întăriri pe piața transferurilor. Clubul caută un fundaș central, un mijlocaș (mai exact un mijlocaș central) și un atacant, informează Mundo Deportivo.

Multe nume sunt menționate pentru aceste poziții. În defensivă, fundașii centrali preferați de club sunt portughezul Tomás Araújo (Benfica) și Nico Schlotterbeck (Dortmund). În acest moment, germanul pare să fie în fruntea ierarhiei clubului.

Trei variante de mijlocași pentru Real Madrid

În ceea ce privește mijlocașii, Mateus Fernandes (West Ham), Enzo Fernández (Chelsea) și Rodri (Manchester City) sunt variantele luate în calcul, dar toți costă mulți bani și rămâne de văzut dacă Real Madrid este dispusă să plătească.

În atac, Julián Álvarez pare a fi exclus după oferta anunțată de Real Madrid, în timp ce numele lui Michael Olise continuă să fie pe listă, în ciuda faptului că Bayern a spus în repetate rânduri că acesta nu este de vânzare.