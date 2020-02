RUPTURA TOATALA intre conducere si vestiar! Leo Messi RUPE TACEREA in cel mai TARE INTERVIU acordat vreodata: "A atacat jucatorii!"

Leo Messi a profitat de pauza mai mare dintre meciuri pentru a oferi un interviu.

Argentinianul a oferit un interviu extrem de amplu pentru Mundo Deportivo in care a abordat diferite subiecte. Printre cele mai mediatizate in aceste ultime saptamani a fost cel cu Eric Abidal, directorul sportiv, care a declarat ca jucatorii nu se mai antrenau cum trebuie sub comanda lui Ernesto Valverde, moment in care Messi a izbucnit pe contul oficial de Instagram, cerandu-i fostului sau coechipier sa numeasca jucatorii respectivi, nu sa ii acuze pe toti.

Reporter: Ce s-a intamplat de Abidal a spus ceea ce a spus si cum a reactionat vestiarul?

Leo Messi: Nu stiu ce i-a trecut prin cap ca sa spuna asta, insa cred ca am raspuns pentru ca m-am simtit atacat. Am simtit ca ataca jucatorii. Deja se spun o gramada de lucruri despre vestiarul nostru, cum ca noi conducem totul, ca aducem si dam afara antrenori, in special despre mine, ca aduc jucatori. Ca am deja multa putere si iau decizii. M-a deranjat ca a spus asta o persoana din club, un director sportiv...sa puna jucatorii la mijlocul unei demiteri ca cea a lui Valverde mi s-a parut o nebunie. El este cel care ia deciziile si trebuie sa se ocupe de asta. Pentru asta am iesit sa lamuresc, stiam ca nu puteam lasa sa treaca si directorul sportiv sa ma atace in asemenea mod.

Reporter: Te-a durut mai mult pe tine, Leo Messi, decat pe capitanul Barcelonei?

Leo Messi: M-au durut ambele parti. In primul rand, pentru ca a atacat vestiarul. De asta am spus ca daca ataca vestiarul sa dea nume si sa spuna cine este persoana aia inainte sa generalizeze. Dar si la nivel personal m-a durut, pentru ce am spus mai sus, deja se spun o gramada de lucruri despre mine, care nu sunt adevarate.

Reporter: De ce crezi ca se spun atatea lucruri? Ca tu conduci, tu iei decizii?

Leo Messi: Nu stiu, pateam acelasi lucru si la nationala Argentinei, unde se spunea ca jucau cei pe care ii voiam eu, ca aleg antrenorii, ca joaca prietenii mei...Nu stiu, poate pentru ca sunt de mult timp in acelasi loc, cunosc mult ce se intampla si aici si la nationala.

"Asa ceva nu se intampla des!"

Capitanul Barcelonei a vorbit si despre cel mai recent scandal, in care presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu ar fi angajat o firma pentru a se asigura ca imaginea echipei si a jucatorilor este curata pe toate retelele de socializare, insa firma respectiva detinea mai multe conturi de Facebook de pe care s-au postat mesaje jignitoare sau de batjocura la adresa capitanilor Barcelonei, Leo Messi si Gerard Pique, dar si a fostilor antrenori si legendelor.

Reporter: Marti a venit Bartomeu sa vorbeasca cu voi, capitanii, pentru cazul din retelele de socializare pe care Cadena Ser l-a demascat. V-au convins explicatiile presedintelui?

Leo Messi: M-a luat putin prin surprindere, adevarul asta este, nu eram aici, calatoream. Cand am ajuns am aflat cate putin din tot. Presedintele ne-a spus acelasi lucru pe care l-a spus si public, ce a spus la conferinta de presa. Care este situatia, ce s-a intamplat si nu pot spune mai mult. Stiti si voi ce a zis, ne-a spus acelasi lucru capitanilor in privat.

Reporter: V-a convins?

Leo Messi: Adevarul este ca asa ceva nu se intampla des. Insa au spus ca exista dovezi. Trebuie sa asteptam si sa vedem daca este adevarat sau nu. Nu putem spune multe, trebuie sa asteptam sa vedem ce se intampla cu toate astea. Mie mi se pare ceva ciudat, sincer.