Ar putea fi BOMBA anului! Leo Messi si Cristiano Ronaldo in aceeasi echipa! Ce scenriu SOC pregateste una dintre cele mai bune echipe din lume! Anuntul momentului

Ce mutare pregateste o forta a Europei.

Campioana Italiei, Juventus Torino, pregateste o mutare soc in fotbal. Presa internationala a realizat un scenariu soc pentru torinezi, iar conform The Sun, mai multi fotbalisti importanti i se vor alatura "Batranei Doamne" in urmatoarea perioada. Prima mutare importanta ar fi instalrea lui Pep Guardiola in functia de antrenori, iar urmatoarea tinta este Leo Messi, care este din ce in ce mai nemultumit de modul in care este tratat la Barcelona, iar daca Guardiola ar veni pe banca lui Juventus, argentinianul ar putea avea sanse mari sa colaboreze din nou cu Pep.

Daca acest lucru s-ar intampla, Messi ar fi coleg cu marele sau rival, Cristiano Ronaldo cu care a impartit ultimele Baloanele de Aur. Starul argentinian este cel mai titrat jucator al lumii, reusind sa castige de 6 ori acest trofeu.