Ronaldo Nazario era convins că naționala Braziliei are toate atuurile pentru a triumfa la Campionatul Mondial 2026. Dublu campion mondial, fostul atacant legendar a indicat chiar oamenii-cheie pentru succesul "Selecao": antrenorul Carlo Ancelotti și starul Neymar.

Fostul ”Balon de Aur” considera că Brazilia, sub comanda tehnicianului italian, avea o oportunitate uriașă de a redeveni campioană mondială.

Ronaldo Nazario ”a pus tunurile” chiar pe Carlo Ancelotti

Însă, Brazilia a fost eliminată din optimile Campionatului Mondial, după 1-2 cu Norvegia. Echipa nordică a fost dusă spre cea mai mare performanță din istoria sa de incredibilul atacant Erling Haaland, care a marcat ambele goluri (minutele 79 și 90), în timp ce pentru ”Selecao” a punctat legendarul Neymar (minutul 90+10, din penalty), la ultimul său turneu final.

Acum, fostul mare atacant a reacționat dur, considerând că eliminarea a venit, culmea, tocmai ca urma a deciziilor luate la nivelul staffului tehnic!

”Sincer, cred că această eliminare e cauzată de deciziilor luate de pe bancă. Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului, dar în această seară a făcut prea multe greșeli.

Endrick trebuia să joace mai mult. Energia, agresivitatea și imprevizibilitatea lui puteau face diferența. Încă nu înțeleg și de ce Joao Pedro nu a fost în lot. A avut un sezon excepțional, este într-o formă excelentă, iar Brazilia avea nevoie de un atacant capabil să aducă ceva diferit

(N.r. – Despre Vinicius) Și el trebuie să-și asume responsabilitatea. Cu toții îi cunoaștem talentul, dar acest Campionat Mondial nu a fost la nivelul așteptărilor. Nu a reușit să-și găsească nivelul obișnuit de joc, cel pe care îl arată la echipa de club.

Când Brazilia avea nevoie de cei mai buni jucători ai săi, aceștia nu s-au ridicat la înălțimea momentului”, a spus Ronaldo.