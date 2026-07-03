Destinație surpriză pentru Marc-Andre ter Stegen: „Here we go!”

Portarul german este foarte aproape de un transfer la Ajax. Clubul catalan și gruparea din Amsterdam au ajuns la un acord de principiu.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care susține că toate părțile implicate și-au dat acordul.

Marc-Andre ter Stegen semnează cu Ajax

„Marc-Andre ter Stegen la Ajax, here we go! Acord de principiu între Ajax, Barcelona și tabăra jucătorului. Ter Stegen va ajunge sub formă de împrumut până în iunie 2027, iar Ajax va suporta cea mai mare parte a salariului”, a transmis Fabrizio Romano.