Destinație surpriză pentru Marc-Andre ter Stegen: „Here we go!”

Portarul german este foarte aproape de un transfer la Ajax. Clubul catalan și gruparea din Amsterdam au ajuns la un acord de principiu.
Anunțul a fost făcut de jurnalistul Fabrizio Romano, care susține că toate părțile implicate și-au dat acordul.
Marc-Andre ter Stegen semnează cu Ajax
„Marc-Andre ter Stegen la Ajax, here we go! Acord de principiu între Ajax, Barcelona și tabăra jucătorului. Ter Stegen va ajunge sub formă de împrumut până în iunie 2027, iar Ajax va suporta cea mai mare parte a salariului”, a transmis Fabrizio Romano.
Fostul căpitan al Barcelonei vine după un sezon dificil. În a doua parte a stagiunii trecute a evoluat sub formă de împrumut la Girona, însă o accidentare la tendon, care a necesitat o intervenție chirurgicală în luna februarie, l-a limitat la doar două apariții.
Dacă nu vor apărea probleme de ultim moment, mutarea va fi oficializată în următoarele zile, informează sursa citată. Ter Stegen mai are contract cu Barcelona până în vara anului 2028.
În cei peste zece ani petrecuți pe Camp Nou, Marc-Andre ter Stegen a adunat 423 de meciuri în tricoul Barcelonei. Portarul german a păstrat poarta intactă în 176 dintre acestea și a încasat, în total, 416 goluri.