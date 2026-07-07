OFICIAL Jucătorul vândut de CFR Cluj pentru 1,8 milioane de euro s-a întors în Superliga!

Jucătorul vândut de CFR Cluj pentru 1,8 milioane de euro s-a întors în Superliga! Superliga
SPORT.RO
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Emmanuel Yeboah (23 de ani), atacantul pe care CFR Cluj l-a vândut în Danemarca pentru 1,8 milioane de euro în urmă cu trei ani, s-a întors în campionatul nostru.

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Din articol

După un singur sezon la CFR Cluj, Yeboah a prins un transfer într-un campionat mai puternic, la Brondby IF, o echipă cu pretenții din Danemarca. Nu a confirmat, așa că a fost împrumutat la Vejle sau Halmstads, iar acum a ajuns la Corvinul Hunedoara.

Nou-promovata a anunțat mutarea prin intermediul rețelelor de socializare, în cursul zilei de marți. Cele două părți s-au înțeles în privința unui contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu opțiune de prelungire.

Și cota de piață a lui Yeboah a scăzut drastic ca urmare a evoluțiilor modeste din ultima perioadă. Dacă în 2023 era evaluat la 1,2 milioane de euro, acum site-urile de specialitate îi oferă o cotă de 350.000 de euro.

Emmanuel Yeboah a fost prezentat la Corvinul Hunedoara

„Bun venit, Emmanuel Yeboah! 

Ne întărim ofensiva cu un atacant care cunoaște deja fotbalul românesc și care vine la Hunedoara după experiențe în trei campionate puternice din Europa.

În vârstă de 23 de ani, Emmanuel Yeboah devine jucătorul Corvinului pentru următoarele două sezoane, cu posibilitatea prelungirii înţelegerii pentru încă un an!

Internaționalul ghanez (cu prezenţe la naţionala de tineret a Ghanei) a lăsat o impresie excelentă în perioada petrecută la CFR Cluj, unde a îmbrăcat tricoul ardelenilor în 53 de partide și a înscris de cinci ori. Evoluțiile sale din Superligă i-au adus transferul în Danemarca, la Brondby, unde și-a continuat ascensiunea, reușind șase goluri în 16 apariții pentru prima echipă.

🇩🇰🇸🇪 Au urmat noi provocări în fotbalul nordic, prin împrumuturile la Vejle și Halmstads BK, formație din prima ligă suedeză, pentru care a bifat 18 meciuri și trei goluri.

Acum, Emmanuel revine în Superligă, pregătit să scrie un nou capitol al carierei sale, în alb și albastru.

Bine ai venit la Hunedoara, Emmanuel! 

Îți dorim mult succes și cât mai multe goluri în tricoul Corvinului!”, a transmis Corvinul Hunedoara.

Corvinul Hunedoara, în această perioadă de mercato

Antrenor - Florin Maxim (confirmat)

Veniri - Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)

Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)

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