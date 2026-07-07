Cu sud-americanii mari favoriți înainte de această partidă, Egipt a reușit să deschidă scorul prin Yasser Ibrahim în prima repriză. Leo Messi putea să restabilească egalitatea din penalty, dar a ratat de la punctul cu var câteva minute mai târziu.
Reușita semnată de Ibrahim a fost prima pentru egipteni în optimile Cupei Mondiale după o pauză de 94 de ani. Nu s-a mai întâmplat din 1934, de la un meci pierdut cu Ungaria, scor 4-2.
Lionel Messi, contraperformanță în Argentina - Egipt
Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două penalty-uri într-o singură ediție de Mondial, potrivit statisticienilor de la OptaJoe. Statistica nu cuprinde și loviturile de departajare.
În minutul 21 al meciului Argentina - Egipt, portarul Mostafa Shobeir i-a ghicit colțul căpitanului „pumelor” și i-a oprit astfel execuția din drumul către golul egalizator pentru 1-1.
Lionel Messi a ratat un penalty și în partida Argentina - Austria 2-0, din faza grupelor, când a trimis pe lângă poartă la scorul de 0-0. El și-a revenit atunci, marcând ulterior „dubla” care a făcut diferența.
Echipele de start:
- Argentina (4-4-2): E. Martinez - Molina, C. Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, E. Fernandez - Messi, J. Alvarez
- Rezerve: Musso, Rulli, Almada, Barco, N. Gonzalez, Lo Celso, J. Lopez, L. Martinez, Medina, Montiel, Otamendi, E. Palacios, N. Paz, Senesi, G. Simeone
- Egipt (4-4-2): Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko
- Rezerve: M. Alaa, Soliman, El Shenawy, Abdelkarim, Abdelmaguid, Adel, T. Alaa, Dunga, Fathy, Marmoush, Saber, Trezeguet, Zizo