Cu sud-americanii mari favoriți înainte de această partidă, Egipt a reușit să deschidă scorul prin Yasser Ibrahim în prima repriză. Leo Messi putea să restabilească egalitatea din penalty, dar a ratat de la punctul cu var câteva minute mai târziu.

Reușita semnată de Ibrahim a fost prima pentru egipteni în optimile Cupei Mondiale după o pauză de 94 de ani. Nu s-a mai întâmplat din 1934, de la un meci pierdut cu Ungaria, scor 4-2.

Lionel Messi, contraperformanță în Argentina - Egipt

Lionel Messi a devenit primul fotbalist din istoria Campionatelor Mondiale care ratează două penalty-uri într-o singură ediție de Mondial, potrivit statisticienilor de la OptaJoe. Statistica nu cuprinde și loviturile de departajare.

În minutul 21 al meciului Argentina - Egipt, portarul Mostafa Shobeir i-a ghicit colțul căpitanului „pumelor” și i-a oprit astfel execuția din drumul către golul egalizator pentru 1-1.

Lionel Messi a ratat un penalty și în partida Argentina - Austria 2-0, din faza grupelor, când a trimis pe lângă poartă la scorul de 0-0. El și-a revenit atunci, marcând ulterior „dubla” care a făcut diferența.

Echipele de start: