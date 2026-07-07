Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător

Veste proastă pentru fotbalistul disperat să plece de la FCSB! Echipa care îl dorea a ales alt jucător Superliga
SPORT.RO
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Un jucător de la FCSB primește o veste proastă.

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GaziantepFCSBStefan TarnovanuTransfer
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Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, visează la un transfer. Goalkeeper-ul care a impresionat în poarta roș-albaștrilor în meciurile europene, dar care nu a mai avut aceleași prestații strălucitoare și sezonul trecut, a spus în numeroase rânduri că își dorește să semneze cu un club din străinătate.

Ștefan Târnovanu nu mai ajunge la Gaziantep

Târnovanu a fost mai incisiv în legătură cu acest subiect după ce a trecut pe banca de rezerve sezonul trecut, când a fost titularizat portarul U21, Matei Popa. 

Recent, s-a vehiculat intens că Gaziantep, echipa antrenată de Mirel Rădoi, este gata să intre la negocieri pentru transferul lui Ștefan Târnovanu, însă se pare că mutarea nu se va realiza în cele din urmă.

Conform Gazetekspres, Gaziantep a ajuns la un acord cu portarul de 25 de ani, Taha Tepe, care evoluează în acest moment la Igdir FK. Se pare că oficialii lui Gaziantep au bătut palma atât cu jucătorul, cât și cu clubul de care aparține acesta, iar Taha Tepe urmează să efectueze vizita medicală, iar mai apoi să semneze contractul și să fie prezentat oficial.

  • 3 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, potrivit Transfermarkt.
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