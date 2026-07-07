Finala Cupei Mondiale 2026 va avea loc la 19 iulie și se va juca pe o arenă spectaculoasă. MetLife Stadium are 82.500 de locuri și este în East Rutherford, New Jersey, la opt kilometri de New York.

Stadionul a fost deschis în urmă cu 16 ani, în aprilie 2010, și a costat 1,6 miliarde de dolari la vremea respectivă. Până acum a găzduit deja câteva evenimente importante și în fotbal, inclusiv meciuri de Copa America sau Campionatul Mondial al Cluburilor, printre care și finala dintre Chelsea și PSG (3-0) de anul trecut.

Finala Cupei Mondiale 2026, pe MetLife Stadium

Arena a fost și gazda unor concerte care au adus sume importante la bugetul administrației locale, de sute de milioane de dolari. Lady Gaga, The Weeknd, Coldplay, Beyoce, Shakira, Metallica, AC/DC sau Ed Sheeran sunt doar câteva nume care au cântat în fața a aproape 90.000 de oameni pe stadionul care va găzdui finala Cupei Mondiale.

Recordul de asistență la un concert este deținut de Ed Sheeran, care a strâns 89.106 pe MetLife Stadium.

Starurile Madonna şi Shakira, dar şi celebra trupă de K-pop BTS vor fi vedetele spectacolului din pauza finalei Cupei Mondiale. Chris Martin, solistul trupei Coldplay, va fi directorul artistic al acestui spectacol, o premieră pentru finala Mondialului.

Un bilet la finala Cupei Mondiale 2026 costă până la 39.000 de colari pe piața neagră

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a anunţat în martie că aceasta va include „primul spectacol din istorie organizat în pauza unei finale a Cupei Mondiale FIFA”.

Pentru participarea la spectacol, doritorii vor fi nevoiți să scoată din buzunare foarte, foarte mulți bani, o avere pentru ”oamenii obișnuiți”. Potrivit unor informații apărute în mai multe publicații de presă internațională, un bilet poate ajunge până la 38.000 de dolari!

La nivel oficial, pe site-ul FIFA, prețurile pentru finală se ridică la aproximativ 2.000 – 8.000 de dolari. Însă, pe piața neagră acestea urcă foarte mult, costând între 5.900 și 38.000 de dolari.

La semifinală, prețurile oficiale sunt între 420 și 3.300 de dolari, pe când pe piața neagră un tichet poate costa între 1.500 și 9.500 de dolari.