Atacantul a negociat cu Poli Timișoara și a fost aproape să semneze, dar mutarea a picat pe ultima sută de metri, iar fotbalistul a decis să semneze cu Chindia Târgoviște.

Alex Băluță: ”Nu vor rămâne lucrurile așa cum s-au scris, pentru că sunt niște minciuni!”

Ulterior, în spațiul public, a apărut un raport de scouting în care se vorbea despre o presupusă dependență pentru jocurile de noroc.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova și de la FCSB a refuzat să ofere foarte multe detalii despre măsurile pe care le va lua după acuzațiile care i-au fost aduse, însă a transmis că lucrurile nu vor rămâne fără urmări.

Concret, Băluță a dat de înțeles că va merge în instanță.

”Sunt lucruri ieșite din comun. Mi-e greu să răspund și nici n-o să răspund, pentru că nu sunt avizat să fac lucrul acesta. Vor fi oameni care se vor ocupa de lucrul acesta, oameni competenți. Pentru mine, cel mai important lucru este să răspund pe teren.

Deocamdată analizez lucrul acesta. Pentru mine este important să mă focusez foarte mult la antrenamente, să ajut această echipă. Dar vor fi oameni, repet, care se vor ocupa de lucrul acesta.

Nu vor rămâne lucrurile așa cum s-au scris, pentru că sunt niște minciuni și niște lucruri care n-or să fie dovedite niciodată. Știu cine sunt, sunt un familist convins, tot ce am reușit am reușit prin muncă.

Sunt un om realizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere moral. Am venit aici și fac totul de plăcere. Fac ceea ce iubesc de când m-am apucat de fotbal”, a spus Alex Băluță.