BREAKING NEWS: Starul din Premier League cunoscut de TOATA PLANETA a fost extradat in SUA dupa ce a traficat DOUA TONE de cocaina! A jucat inclusiv cu Messi!

Dezvaluiri socante despre o fosta vedeta din Premier League!

Jhon Viafara, fost mijlocas la Southampton, Portsmouth si in nationala Columbiei, a fost extradat de Columbia in Statele Unite. Viafara este acuzat ca a introdus in Statele Unite droguri in valoare de 25 de milioane de euro! Prin intermediul unor barci de viteza si al unor mici avioane, Viafara a coordonat rutele prin care stupefiantele intrau in SUA. Autoritatile americane il acuza ca a orchestrat platile si reteaua de traficanti. Fostul fotbalist a fost dus in catuse in Texas, unde va fi audiat de politisti. Viafara fusese retinut in urma cu 10 luni.



Cunoscut in lumea traficantilor drept 'El Futbolista' (Fotbalistul), Viafara a vorbit intr-un interviu despre situatia incredibila in care se afla. "Am impartit un vestiar cu Messi, acum trebuie sa impart o camera cu cineva care a fost in razboi cu tara mea!", a spus Viafara, referindu-se la un meci demonstrativ in care a fost in aceeasi echipa cu Leo Messi.

Acum in varsta de 42 de ani, Viafara a fost adus in Premier League de Portsmouth in iunie 2005. Columbianul a trecut apoi imprumut la Real Sociedad, inainte sa semneze cu Southampton. In 2008, le-a zis englezilor ca ii e dor de casa si s-a intors la Once Caldas, in Columbia. Pentru echipa nationala, Viafara a strans 34 de meciuri.

