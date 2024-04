Este induioșător să-l vedem pe Mateo Messi demonstrându-și talentul pe teren și imitând celebrările iconice ale tatălui său. Cu cinci goluri marcate și abilitățile sale fluide de dribling, este clar că a moștenit genele fotbalistice ale tatălui său. Purtând tricoul cu numărul 10, la fel ca și Lionel Messi, Mateo Messi este pe drumul cel bun în călătoria sa fotbalistică.

Videoclipul scurs pe internet cu performanța lui Mateo a captivat fanii fotbalului din întreaga lume, stârnind entuziasm cu privire la potențialul său viitor în sport. Abilitatea sa naturală și dedicarea la o vârstă atât de fragedă sugerează o carieră promițătoare înainte, amintind de statutul legendar al tatălui său în istoria fotbalului.

„Vreau ca Thiago, Mateo și Ciro să facă ceea ce vor, ceea ce îi face fericiți și ceea ce îi face să se simtă bine. Ei iubesc fotbalul, oriunde pot caută un teren, o minge, dar îmi place să se bucure mai mult decât să fie într-un club profesionist, acolo unde e presiune. Prefer să joace cu prietenii lor”, spunea Lionel Messi despre băieții lui, înainte să ajungă la Miami.

???? Lionel Messi poses with his sixth Ballon d'Or trophy and his children Ciro, Thiago and Mateo Messi Roccuzzo pic.twitter.com/uJhP2NkEeh