"Nimeni nu vrea sa il accidenteze!" Dezvaluiri INCENDIARE din vestiarul Barcelonei! Fostul jucator al catalanilor vorbeste cum este tratat Messi la antrenamente

Jean-Clair Todibo a vorbit despre fosta sa echipa.

Fundasul central care a plecat de la Barcelona la Schalke in aceasta iarna, sub forma de imprumut cu optiune de cumparare, a oferit un interviu cotidianului Bild in care a vorbit despre primele sale zile in Germania, dar si despre antrenamentele Barcelonei.

"Am invatat multe in timp ce m-am antrenat cu Messi si i-am si furat cateva mingi. Insa, Messi este aparat cu grija, nu vrea nimeni sa il accidenteze", a declarat Jean-Clair Todibo in Bild.

Todibo a venit la Barcelona in luna ianuarie 2019 de la Toulouse, insa nu a prins minute multe in tricoul catalanilor. In acest sezon, francezul a jucat doar 3 meciuri pentru Barcelona.