Cele cinci obiective ale Barcelonei pentru ultima săptămână a ferestrei de transferuri din ianuarie! Ce dorește Laporta

Joan Laporta i-a adus deja pe Dani Alves și Ferran Torres, în timp ce Philippe Coutinho, Yusuf Demir și Álex Collado au părăsit clubul.

Acum, pe măsură ce se apropie ultima săptămână, Joan Laporta are niște obiective clare de soluționat.

Cea mai importantă problemă la Barcelona în acest moment este cea a lui Ousmane Dembélé. Săptămâna aceasta, directorul sportiv Mateu Alemany a explicat că formația blaugrana nu mai face parte din planurile clublui dacă va continua să respingă propunerile pentru un nou contract, înțelegerea sa acutală expirând în vară. Este o situație dezordonată și Barcelona trebuie să rezolve cât mai curând posibil, indiferent dacă jucătorul rămâne sau nu la echipă.

????????MATEU ALEMANY ON DEMBÉLÉ:

????️"We started talks in July, our offers have been systematically rejected by his agent."

"It's become clear he doesn't want to continue at Barça."

"We're looking for an immediate exit in January."#LLL

????????????⚽pic.twitter.com/4fpyp4RHkD