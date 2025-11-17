Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.



În weekend-ul trecut, catalanii au depus cerearea la Federația Spaniolă de Fotbal pentru a fi lăsați să joace pe Camp Nou. A venit și ”OK-ul”, dar cu o capacitate redusă la 45.000 de locuri.



Catalanii au primit aprobarea din partea Consiliului Local, așa cum au anunțat deja pe site-ul oficial, astfel că Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Athletic Bilbao de pe 22 noiembrie.



Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:

