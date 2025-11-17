GALERIE FOTO Barcelona a făcut anunțul: revine în weekend pe Camp Nou! Câte locuri va avea

Barcelona a făcut anunțul: revine &icirc;n weekend pe Camp Nou! C&acirc;te locuri va avea La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gata! Așteptarea a luat sfârșit. După mai bine de doi ani, Barcelona va reveni într-un meci oficial pe stadionul Camp Nou, care ar urma să fie ”cel mai mare din Europa” atunci când proiectul va fi finalizat complet.

TAGS:
fc barcelonaBarcelonaCamp Nou
Din articol

Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, proiectul a fost finalizat în proporție de 60 la sută, suficient ca oficialii grupării blaugrana să-și propună revenirea pe stadionul lor.

În weekend-ul trecut, catalanii au depus cerearea la Federația Spaniolă de Fotbal pentru a fi lăsați să joace pe Camp Nou. A venit și ”OK-ul”, dar cu o capacitate redusă la 45.000 de locuri.

Catalanii au primit aprobarea din partea Consiliului Local, așa cum au anunțat deja pe site-ul oficial, astfel că Barcelona va reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Athletic Bilbao de pe 22 noiembrie.

Facilitățile de care beneficiază, deocamdată, noul stadion Camp Nou:

  • 45.401 locuri în tribune
  • 129 de locuri pentru persoanele cu mobilitate redusă
  • Spații de confort și adaptare pentru public
  • Tunel nou pentru jucători
  • Vestiare noi pentru ambele echipe
  • Facilități îmbunătățile pentru confortul și siguranța publicului
  • Sisteme de acces cu porți și ticketing integrat
  • Gkz3p1yxqae0ebd
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce va fi gata, Camp Nou va avea 105.000 de locuri și va fi, de departe, cel mai mare stadion din Europa. Următorul în top este colosul englez Wembley, cu 90.000 de locuri.

Meciurile din UEFA Champions League mai așteaptă

Barcelona revine pe Camp Nou pentru meciurile din La Liga, dar în UEFA Champions League va juca, în continuare, pe stadionul Olimpic ”Lluis Companys”.

În următoarea rundă din UCL, Barcelona va juca în deplasare cu Chelsea. Primul meci de ”acasă” este abia pe 9 decembrie, cu Eintracht Frankfurt, iar catalanii așteaptă ”OK-ul” și din partea forului european, după ce toate cerințele au fost îndeplinite.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu” face noi victime. Avertismentul MAI: Mesajele conţin un link maliţios
Campania frauduloasă &bdquo;Votează copilul prietenului meu&rdquo; face noi victime. Avertismentul MAI: Mesajele conţin un link maliţios
ARTICOLE PE SUBIECT
Franța s-a calificat fără emoții la Mondial și a descoperit deja noua generație de vedete
Franța s-a calificat fără emoții la Mondial și a descoperit deja noua generație de vedete
ULTIMELE STIRI
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti &icirc;n grupele European League
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League
Săptăm&acirc;nă &rdquo;de foc&rdquo; pentru Cristi Chivu: &icirc;l așteaptă primul &rdquo;Derby della Madonnina&rdquo; ca antrenor
Săptămână ”de foc” pentru Cristi Chivu: îl așteaptă primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor
Neymar, la Cupa Mondială? Răspunsul lui Carlo Ancelotti nu lasă loc de interpretări
Neymar, la Cupa Mondială? Răspunsul lui Carlo Ancelotti nu lasă loc de interpretări
Nana Falemi, poveste inedită despre &bdquo;botezul&rdquo; din vestiarul Rapidului: &bdquo;Cum o dai tot nu e bine și tot &icirc;ți iei bătaie&rdquo;
Nana Falemi, poveste inedită despre „botezul” din vestiarul Rapidului: „Cum o dai tot nu e bine și tot îți iei bătaie”
FCSB a făcut oferta: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;
FCSB a făcut oferta: ”Suntem în discuții!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu face parte din normalitate&rdquo;

Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România: ”Nu face parte din normalitate”

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Mondial!

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!

Vor să pice cu Rom&acirc;nia la barajul pentru Mondial: Cu tot respectul, dar nu e la fel

Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: &rdquo;Nu mai poate să stea&rdquo;

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: ”Nu mai poate să stea”

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland & co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Maria Holbură a rupt tăcerea: &rdquo;Stăteam ca un soldat &icirc;n fața antrenorului și nu aveam voie să spun nimic&rdquo;

Maria Holbură a rupt tăcerea: ”Stăteam ca un soldat în fața antrenorului și nu aveam voie să spun nimic”



Recomandarile redactiei
Săptăm&acirc;nă &rdquo;de foc&rdquo; pentru Cristi Chivu: &icirc;l așteaptă primul &rdquo;Derby della Madonnina&rdquo; ca antrenor
Săptămână ”de foc” pentru Cristi Chivu: îl așteaptă primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor
FCSB a făcut oferta: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;
FCSB a făcut oferta: ”Suntem în discuții!”
Neymar, la Cupa Mondială? Răspunsul lui Carlo Ancelotti nu lasă loc de interpretări
Neymar, la Cupa Mondială? Răspunsul lui Carlo Ancelotti nu lasă loc de interpretări
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti &icirc;n grupele European League
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League
Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;
Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit &icirc;nlocuitor pentru Ilkay Gundogan!&nbsp;
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios&nbsp;
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios 
CITESTE SI
Un șofer rom&acirc;n a fost prins circul&acirc;nd cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit c&acirc;nd a fost oprit

stirileprotv Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

&bdquo;Gravă neglijență&rdquo; a procurorului din cazul Mihaelei, t&acirc;năra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

stirileprotv „Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să &icirc;i urmeze șoferii

stirileprotv Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!