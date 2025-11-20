Patru jucători sunt deja calificați, altul joacă barajul inter-confederații

Naționalele pentru care joacă Joao Paulo (Oțelul Galați / Insulele Capului Verde), Kader Keita (Rapid / Coasta de Fildeș), Siyabonga Ngezana (FCSB / Africa de Sud) și Bryan Alceus (Poli Iași / Haiti) și-au asigurat prezența la Cupa Mondială din 2026, dar rămâne de văzut câți dintre ei vor prinde lista finală a jucători convocați pentru turneul final. Jekob Jeno (Unirea Slobozia / Noua Caledonie) va juca în play-off-ul inter-confederații, tragerea la sorți urmând să aibă loc azi.



De asemenea, mai mulți fotbaliști cu origini românești pot prinde loturilor altor echipe naționale pentru Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada. Aceștia sunt Ajdin Hrustic (Heracles Almelo / Australia), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise / Austria), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund / Germania), Flavius Daniliuc (FC Basel / Austria) și Theo Corbeanu (Toronto FC / Canada).



România mai are un hop important de trecut pentru calificare

Între timp, România a terminat pe locul al treilea în Grupa H, cu 13 puncte acumulate în 8 meciuri jucate, fiind suclasată de Austria (19p) și Bosnia și Herțegovina (17 puncte), dar terminând înaintea Ciprului (8 puncte) și statului San Marino (0 puncte).

"Tricolorii" fac parte din urna a patra valorică, iar în barajul de calificare va da peste Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Tragerea la sorți va avea lot pe 20 noiembrie, meciurile urmând să aibă loc într-o singură manșă, pe sistem semifinală - finală, la finalul lunii martie 2026.

Foto - SC Otelul Galati (FB)

