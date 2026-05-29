Ce lovitură! FC Barcelona a trimis prima ofertă de 100.000.000 de € pentru înlocuitorul lui Lewandowski

Despărțirea de Robert Lewandowski lasă un gol în compartimentul ofensiv al celor de la FC Barcelona, echipă care a forțat însă nota în finalul acestei luni și care se pare că urmează să astupe gaura prin mutarea lui Julian Alvarez în Catalonia.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că FC Barcelona a trimis deja o ofertă pentru Alvarez, de 100 de milioane de euro.

Italianul a mai sugerat că Atletico Madrid nu ar vrea să-l lase să plece pe Julian Alvarez de pe ”Metropolitano”, dar, în același timp, fotbalistul și-a exprimat deja dorința să părăsească gruparea lui Diego Simeone.

Argentinianul este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la Atletico Madrid din august 2024, de când spaniolii au plătit 75 de milioane de euro pentru transferul său de la Manchester City.