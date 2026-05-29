Ciprian Marica a susținut că Dinamo este principala favorită prin forța grupului, însă FCSB poate să producă surpriza prin individualități.

Ciprian Marica, analiză înainte de Dinamo - FCSB

Marica l-a nominalizat pe Octavian Popescu (23 de ani) drept jucătorul care îi poate aduce calificarea fostei campioane în turul II preliminar al Conference League. Fostul atacant al naționalei a simțit că bijuteria din meciul cu Botoșani i-a redat încrederea aripii stânga de la FCSB.

„Sunt două echipe care propun un fotbal cu totul și cu totul diferit. În primul rând, este o echipă întreagă Dinamo și o echipă cu individualități, FCSB. Dinamo pare mai echipă, cu prea puține individualități. De partea cealaltă, sunt jucători de calitate care joacă fiecare ce vrea, cam așa pare.

(n.r.- dacă i se pare FCSB haotică) Haos e mult spus! Și la Real Madrid se întâmplă același lucru. Va câștiga echipa care va fi mai unită și va arata că are o forță de grup sau va câștiga echipa cu valoare individuală mai bună a jucătorilor? Rămâne de văzut!

Marica, despre Octavian Popescu: „Pare să își fi recâștigat forma”

(n.r.- pe cine o consideră favorită) S-au mai văzut surprize, dar de obicei echipa care a fost mai unită și a arătat că are un nucleu și o forță de grup a câștigat în majoritatea meciurilor. Se pot vedea și surprize! Și pot veni pe fondul unei execuții, unui artificiu tehnic, iar echipa cu individualități să câștige.

(n.r.- pe cine vede la FCSB să facă diferența) Să zicem că Octavian Popescu. L-am văzut că a câștigat încredere. Pare să își fi recâștigat forma după golul cu Botoșani. El poate să producă surpriza. Dinamo e favorită prin forța grupului, dar FCSB poate să facă diferența prin individualități”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate pentru Sport.ro.

CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.

81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club.

25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, și va fi redat LIVE TEXT de către Sport.ro.