Robert Lewandowski și-a dat acordul și e gata să semneze! La Liga
Robert Lewandowski (37 de ani) a intrat în ultimele șase luni de contract cu FC Barcelona, echipă pentru care evoluează din 2022.

Robert LewandowskiBarcelonaBayern Munchen
Polonezul ajunge la final de contract cu gruparea catalană în vară, iar toate semnele venite din presa spaniolă indicau faptul că cele două părți ar urma să se despartă. Cu Barcelona au fost asociați mai mulți atacanți în ultima perioadă, printre care și Harry Kane (32 de ani) de la Bayern Munchen.

Robert Lewandowski și-a dat acordul și e gata să semneze cu Barcelona

Dar se pare că lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată. Dorit atât în Major League Soccer (MLS), cât și în zona Golfului, Lewandowski este gata să rămână la Barcelona dacă șefii clubului vor vrea să-l păstreze.

Golgheterul și-a dat deja acordul pentru a semna un nou contract cu Barcelona. Decizia este acum în mâinile clubului, care nu a luat o decizie finală în ceea ce-l privește pe ”veteranul” din atacul catalan, scrie publicația spaniolă AS.

Se pare că cele două părți vor avea o discuție spre finalul sezonului. Atunci se va decide dacă Lewandowski își va continua sau nu șederea pe Camp Nou.

Între timp, polonezul este dorit de americanii de la Chicago Fire, care au înaintat deja o ofertă. ”Lewa” poate negocia acum cu oricine, având în vedere că a intrat în ultimele șase luni de contract.

Cifrele lui Robert Lewandowski:

  • Bayern Munchen: 375 meciuri jucate, 344 goluri înscrise, 73 pase decisive
  • Borussia Dortmund: 187 meciuri jucate, 103 goluri înscrise, 42 pase decisive
  • Barcelona: 167 meciuri jucate, 111 goluri înscrise, 22 pase decisive
  • Lech Poznan: 82 meciuri jucate, 41 goluri înscrise, 19 pase decisive
  • Znicz Pruszkow: 32 meciuri jucate, 21 goluri înscrise, 1 pasă decisivă
