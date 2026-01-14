Polonezul ajunge la final de contract cu gruparea catalană în vară, iar toate semnele venite din presa spaniolă indicau faptul că cele două părți ar urma să se despartă. Cu Barcelona au fost asociați mai mulți atacanți în ultima perioadă, printre care și Harry Kane (32 de ani) de la Bayern Munchen.



Robert Lewandowski și-a dat acordul și e gata să semneze cu Barcelona



Dar se pare că lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată. Dorit atât în Major League Soccer (MLS), cât și în zona Golfului, Lewandowski este gata să rămână la Barcelona dacă șefii clubului vor vrea să-l păstreze.



Golgheterul și-a dat deja acordul pentru a semna un nou contract cu Barcelona. Decizia este acum în mâinile clubului, care nu a luat o decizie finală în ceea ce-l privește pe ”veteranul” din atacul catalan, scrie publicația spaniolă AS.

