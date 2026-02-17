Tânăra din Panama a strâns peste 150.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 100.000 pe Instagram, unde postează clipuri din antrenamente și mesaje motivaționale.
Impactul ei este uriaș. La postările sale apar frecvent comentarii precum „M-ai convins să mă apuc de înot!”, „Nu e așa rău” sau „Cu așa antrenoare, normal că mă apuc!”.
Pe lângă mesajele de admirație, mulți urmăritori recunosc că au început acest sport datorită ei.
De la sportivă la antrenoare și influencer
Nathaly lucrează ca antrenor la Whale Swim Academy, unde pregătește atât copii, cât și adulți. Conținutul ei promovează înotul ca metodă de menținere a sănătății fizice și mentale.
În trecut, a participat la competiții de triatlon în Panama, cu rezultate solide la nivel juvenil. Ulterior, s-a orientat spre antrenorat și spre crearea de conținut online. Pe lângă înot, practică fitness și surfing.