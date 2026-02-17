GALERIE FOTO S-a lăsat de triatlon și a devenit antrenoare: „Mulțumesc! M-ai convins să mă apuc de înot!”

S-a lăsat de triatlon și a devenit antrenoare: „Mulțumesc! M-ai convins să mă apuc de înot!" Natație
Nathaly Shanel Atencio Aizprua este una dintre cele mai populare antrenoare de înot de pe rețelele sociale. 

Nathaly Shanel Atencio Aizprua înot natație triatlon
Tânăra din Panama a strâns peste 150.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 100.000 pe Instagram, unde postează clipuri din antrenamente și mesaje motivaționale.

Impactul ei este uriaș. La postările sale apar frecvent comentarii precum „M-ai convins să mă apuc de înot!”, „Nu e așa rău” sau „Cu așa antrenoare, normal că mă apuc!”.

Pe lângă mesajele de admirație, mulți urmăritori recunosc că au început acest sport datorită ei.

De la sportivă la antrenoare și influencer

Nathaly lucrează ca antrenor la Whale Swim Academy, unde pregătește atât copii, cât și adulți. Conținutul ei promovează înotul ca metodă de menținere a sănătății fizice și mentale.

În trecut, a participat la competiții de triatlon în Panama, cu rezultate solide la nivel juvenil. Ulterior, s-a orientat spre antrenorat și spre crearea de conținut online. Pe lângă înot, practică fitness și surfing.

