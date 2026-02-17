Tânăra din Panama a strâns peste 150.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 100.000 pe Instagram, unde postează clipuri din antrenamente și mesaje motivaționale.

Impactul ei este uriaș. La postările sale apar frecvent comentarii precum „M-ai convins să mă apuc de înot!”, „Nu e așa rău” sau „Cu așa antrenoare, normal că mă apuc!”.

Pe lângă mesajele de admirație, mulți urmăritori recunosc că au început acest sport datorită ei.